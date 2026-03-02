Operativo “Lince” SECUESTRAN TRES MOTOS: UNA TENIA PEDIDO ACTIVO

Dos conductores fueron notificados por infracción al Código de Faltas y otro quedó demorado tras detectarse que el rodado tenía pedido de secuestro vigente.

En el marco de un servicio de seguridad preventiva motorizado denominado “Lince”, personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas llevó adelante distintos procedimientos durante la madrugada en la ciudad de Quitilipi.

El primer operativo se realizó alrededor de las 00:30, en inmediaciones de avenida Chaco y calle Formosa, donde los efectivos secuestraron dos motocicletas que circulaban sin dominio colocado. Se trataba de una Zanella RX 150 cc y una Appia Citiplus 110 cc, ambas en regular estado de uso y conservación.

Los conductores, de 24 y 18 años, fueron notificados de actas contravencionales en libertad por supuesta infracción al Código de Faltas de la provincia del Chaco. Los rodados quedaron a disposición de la Comisaría local para las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, cerca de la 1:00, en la misma intersección, el personal interceptó otra motocicleta Zanella 110 cilindradas, sin carenados ni dominio colocado. Al consultar el número de motor en el Padrón Unificado Motovehicular, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 2 de febrero de 2020, solicitado por la Comisaría de Quitilipi.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y a la demora de su conductor, un hombre de 31 años, quien fue trasladado junto al vehículo a la guardia de prevención para continuar con las diligencias legales.

