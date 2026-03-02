OPERATIVOS RURALES: DETECTAN INFRACCIONES Y SECUESTRA ARMAS

02-03-2026

En San Martín y Las Garcitas, hubo identificación de personas, control de vehículos, secuestro de escopetas y actuaciones por caza ilegal y animales sueltos.

…

El Departamento de Seguridad Rural de General San Martín llevó adelante este fin de semana distintos operativos de prevención en el ámbito rural, con resultados positivos en materia de control y secuestros.

Durante la tarde del domingo, se desarrolló un operativo general en jurisdicción de General San Martín, en el marco de acciones destinadas a prevenir abigeato, hurto y robo de ganado, así como infracciones a las leyes de bosque, caza y pesca.

Como resultado, fueron identificadas 29 personas y se registraron 23 vehículos. Además, se interceptó a un hombre de 36 años que se desplazaba a pie por un camino vecinal, transportando una escopeta calibre 12/70 marca Boito, cartuchos y un cuchillo tipo machetón, con el arma desenfundada y lista para su uso. Se procedió al secuestro formal por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 1429-R, con intervención de la Dirección de Fauna de Resistencia.

En el mismo operativo también fueron secuestrados dos equinos que se encontraban sueltos a la vera de la Ruta Provincial N° 90, en el acceso sur de la ciudad, iniciándose actuaciones por infracción a la Ley 2765 de animales sueltos, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, cerca de las 23:10, en el Lote 20 de la zona rural de Las Garcitas, personal de la Sección Rural “La Dificultad” interceptó un automóvil Renault Logan en el que se desplazaban dos hombres de 48 y 28 años.

En el vehículo transportaban una escopeta calibre 16 marca Rossi, cinco cartuchos y una linterna. Los ocupantes manifestaron que se encontraban cazando en la zona, aunque no poseían documentación habilitante. Por tal motivo, se procedió al secuestro de los elementos y se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley 1429-R de Caza, con intervención de la Dirección de Parques, Áreas Protegidas y Biodiversidad.

Ambos ciudadanos fueron notificados del acta de infracción y quedaron en libertad, mientras continúan las patrullas preventivas en toda la jurisdicción rural.

Relacionado