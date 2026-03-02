Lun. Mar 2nd, 2026

OPERATIVOS RURALES: DETECTAN INFRACCIONES Y SECUESTRA ARMAS

por Redaccion J 16 minutos atrás

02-03-2026
En San Martín y Las Garcitas, hubo identificación de personas, control de vehículos, secuestro de escopetas y actuaciones por caza ilegal y animales sueltos.

El Departamento de Seguridad Rural de General San Martín llevó adelante este fin de semana distintos operativos de prevención en el ámbito rural, con resultados positivos en materia de control y secuestros.
Durante la tarde del domingo, se desarrolló un operativo general en jurisdicción de General San Martín, en el marco de acciones destinadas a prevenir abigeato, hurto y robo de ganado, así como infracciones a las leyes de bosque, caza y pesca.
Como resultado, fueron identificadas 29 personas y se registraron 23 vehículos. Además, se interceptó a un hombre de 36 años que se desplazaba a pie por un camino vecinal, transportando una escopeta calibre 12/70 marca Boito, cartuchos y un cuchillo tipo machetón, con el arma desenfundada y lista para su uso. Se procedió al secuestro formal por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 1429-R, con intervención de la Dirección de Fauna de Resistencia.
En el mismo operativo también fueron secuestrados dos equinos que se encontraban sueltos a la vera de la Ruta Provincial N° 90, en el acceso sur de la ciudad, iniciándose actuaciones por infracción a la Ley 2765 de animales sueltos, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, cerca de las 23:10, en el Lote 20 de la zona rural de Las Garcitas, personal de la Sección Rural “La Dificultad” interceptó un automóvil Renault Logan en el que se desplazaban dos hombres de 48 y 28 años.
En el vehículo transportaban una escopeta calibre 16 marca Rossi, cinco cartuchos y una linterna. Los ocupantes manifestaron que se encontraban cazando en la zona, aunque no poseían documentación habilitante. Por tal motivo, se procedió al secuestro de los elementos y se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley 1429-R de Caza, con intervención de la Dirección de Parques, Áreas Protegidas y Biodiversidad.
Ambos ciudadanos fueron notificados del acta de infracción y quedaron en libertad, mientras continúan las patrullas preventivas en toda la jurisdicción rural.

Deja un comentario

