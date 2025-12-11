TIROTEO Y PÁNICO EN LANÚS: UNA MUJER POLICÍA FUE BALEADA POR TRES LADRONES Y ESTÁ INTERNADA EN TERAPIA

La sargento Leticia Medina pelea por su vida tras el feroz tiroteo en Lanús. (Foto: Facebook/Multimedio En la Mira noticias).

Una dramática persecución tuvo lugar en las últimas horas en Lanús, cuando una banda de delincuentes, en plena fuga en un auto robado, se enfrentó a tiros con la policía bonaerense. La sargento Leticia Medina resultó herida en la balacera y ahora pelea por su vida.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los ladrones circulaban por la calle Salta, perseguidos por varios patrulleros.

La huida se interrumpió abruptamente cuando chocaron contra un poste en la esquina de Coronel Pringles. Sin embargo, lejos de rendirse, los sospechosos bajaron del auto y abrieron fuego contra los efectivos.

El tiroteo y la situación de los detenidos

Todo empezó en la zona de Alto Avellaneda, donde tres ladrones robaron un Fiat Cronos y escaparon a toda velocidad.

Medina fue operada de urgencia y permanece internada en grave estado. (Foto: Facebook/Multimedio En la Mira noticias)

Tras una frenética persecución, los delincuentes chocaron en la zona de Salta y Pringles y fue allí donde se desató el infierno.

En medio del enfrentamiento, la sargento Medina Leticia recibió un disparo en la axila derecha que le perforó el pulmón. Minutos después, la trasladaron al Hospital de Lanús, donde fue operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

En tanto, los tres agresores, de entre 17 y 19 años, fueron detenidos tras el tiroteo. Según trascendió, dos de ellos también resultaron heridos, pero se encuentran fuera de peligro.

La causa quedó caratulada como “robo calificado por empleo de arma en concurso con tentativa de homicidio agravado por ser personal policial”.

Cadena de oración por la sargento Leticia Medina

Mientras la sargento Medina pelea por su vida, sus compañeros y familiares lanzaron en redes una cadena de oración para pedir por su recuperación.