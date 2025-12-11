SUPERCLÁSICO EN COPA ARGENTINA 2026: CUÁNDO PODRÍA DARSE UN CRUCE ENTRE BOCA Y RIVER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Xeneize y el Millonario ya conocen a sus primeros rivales, además de que el cuadro permite deducir cuándo podrían jugar entre ellos.

Se conocieron los cruces de la Copa Argentina 2026, que comenzará en los 32avos de final con la participación de equipos de distintas categorías. Además de las zonas de los torneos Clausura y Apertura, se revelaron los rivales de Boca y River, también se pudo deducir en qué instancia podrían cruzarse en un duelo de eliminación directa.

Por un lado, el Xeneize se cruzará con Gimnasia de Chivilcoy y el Millonario con Ciudad Bolívar para iniciar el torneo. Si logran avanzar, dejarán atrás la cantidad de 64 equipos que inician los cruces y podría darse un nuevo Superclásico.

Una mala noticia para aquellos que esperan un nuevo cruce entre Boca y River es que solo podría darse en una hipotética final. Esto tiene que ver con una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) previa al sorteo, al igual que ocurre con otros clásicos.

El Superclásico, así también como Racing e Independiente y San Lorenzo y Huracán, quedaron invertidos en el cuadro. Por ende, los principales clásicos del fútbol argentino solo podrían darse en la final. Lo mismo ocurre con Rosario Central-Newells, Gimnasia-Estudiantes y Talleres-Belgrano, por ejemplo.

La historia de la Copa Argentina indica que Boca y River se enfrentaron una sola vez, en la edición 2021. En aquella oportunidad, el cruce se dio en los cuartos de final, donde el Xeneize obtuvo el pase tras derrotar a su rival por la vía de los penales.

Todos los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

River vs. Ciudad Bolívar

Racing vs. San Martín de Formosa

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo

Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (Córdoba)

Newell´s vs. Acassuso

Lanús vs. Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)

Banfield vs. Real Pilar

Vélez vs. Deportivo Armenio

Argentinos Juniors vs. Midland

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Tigre vs. Claypole

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Unión vs. Agropecuario

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Instituto de Córdoba vs. Atlanta

Barracas Central vs. Temperley

