LAS BREÑAS LO CONDUJERON POR OCASIONAR DISTURBIOS EN LA CALLE

El joven de 21 años fue notificado de su infracción

Cerca de las 7 de la mañana, los agentes de la Comisaría de Las Breñas demoraron a un joven de 21 años en calle Cortada 5, entre Natalio Cabrera y Docentes Breñenses. El ciudadano ocasionaba el desorden y causaba alborotos en la vía pública, por lo que fue demorado.

El juez de paz local dispuso que sea notificado de su contravención por infringir el artículo 60° del Código de Faltas y que quede alojado en la comisaría en carácter de “detenido contraventor”.

