SAENZ PEÑA LO DETUVIERON POR TRES ESTAFAS: HABRÍA COMPRADO CON CHEQUES FALSOS

En un caso habría comprado herramientas, en el otro, cajones de pollo y en último, aires acondicionados.

Esta mañana, los agentes de la división Investigaciones Complejas de Sáenz Peña detuvieron a un hombre de 48 años denunciado por tres casos de estafa diferentes bajo la misma modalidad: cheques falsos. En total, el ciudadano habría estafado alrededor de 20 millones de pesos bajo esa modalidad.

El 2 de octubre, el sospechoso habría comprado dos aires acondicionados por la suma de 2.288.400 pesos. Después, el 6 de noviembre, habría comprado herramientas en otro local por el valor de 3.800.000 pesos. Finalmente, se supo de otro caso en el que compró cajones de pollo por el valor de 11.4579.800. Todas las compras fueron abonadas con cheques falsos.

La detención la llevaron a cabo los agentes esta mañana en el barrio San Cayetano de Sáenz Peña. Ahora enfrenta tres denuncias por la causa de “supuesta estafa”.

