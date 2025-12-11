LO DEMORARON PARA IDENTIFICACIÓN E INCUMPLÍA LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano fue notificado.

Esta mañana, los agentes de Caminantes demoraron a un hombre de 35 años en la peatonal de Resistencia. Procedieron a identificarlo y allí descubrieron que estaba incumpliendo la orden judicial.

El ciudadano tenía una prohibición de acercamiento y la estaba incumpliendo. Los agentes lo descubrieron gracias al Sistema de Gestión Biométrica y, finalmente, lo notificaron.

