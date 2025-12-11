ESTE VIERNES 12: EL IPDUV REALIZARÁ EL SORTEO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevará adelante este viernes 12 el sorteo público de nuevas viviendas destinadas a familias de Concepción del Bermejo, en el marco de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno provincial.

El acto se realizará a las 12 en las instalaciones del Club Sportivo Central Norte y contará con la participación de todas las familias inscriptas en el padrón definitivo, que estuvo disponible para consulta pública hasta minutos antes del evento. Podrán participar aquellos grupos familiares que cumplieron con los requisitos establecidos, entre ellos contar con ingresos mínimos superiores a 650.000 pesos.

Con el objetivo de garantizar un proceso transparente y equitativo, el padrón fue organizado en tres categorías: familias sin hijos, familias con hijos y familias con integrantes con discapacidad. Esta segmentación permite asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.

El sorteo será supervisado por autoridades del IPDUV y por un escribano público, encargado de certificar la validez del procedimiento y brindar garantías de legalidad y claridad ante la comunidad.

Desde el organismo remarcaron que la realización del sorteo constituye un paso fundamental para dar respuesta a una demanda habitacional histórica de Concepción del Bermejo, y reafirma el compromiso del Estado provincial con el acceso a viviendas dignas y de calidad.

