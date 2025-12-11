SAENZ PEÑA AGENTES RECUPERAN OTRA GARRAFA SUSTRAÍDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los tubos son sustraídos para venderlas a bajo costo.

Esta mañana, los agentes de la Comisaría Quinta de Sáenz Peña recuperaron una garrafa de 10 kilos sustraída. El sospechoso vio a la policía, soltó el tubo de gas y escapó por los matorrales. La garrafa fue incautada y quedó a espera de su dueño en la comisaría.

Las garrafas suelen ser hurtadas para comercializarlas a bajo costo en redes sociales o en la propia calle. Una buena forma de combatir el hurto de tubos de gas es no comprar las garrafas de las que se sospeche que proviene de hurtos o robos y avisar a las autoridades en caso de recibir una oferta.

