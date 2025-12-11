EL NATATORIO MUNICIPAL SE PREPARA CON TODO PARA EL VERANO 2026

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Obras Públicas avanza firmemente en una serie de intervenciones clave para acondicionar y optimizar el Natatorio Municipal Daniel Farana, uno de los espacios recreativos más elegidos por las familias castelenses durante la temporada estival.

Los trabajos incluyen tareas de mantenimiento integral, mejoras estructurales, reacondicionamiento de los sectores verdes y puesta a punto de las dos piletas que conforman este importante complejo municipal. Cada acción se realiza con el objetivo de brindar un lugar seguro, confortable y completamente equipado para recibir a cientos de vecinos que año tras año disfrutan del verano en este espacio.

👷‍♂️ Desde la Secretaría informaron que el equipo trabaja intensamente para dejar todo dispuesto antes del inicio de la temporada. Además, remarcaron que el municipio ya planifica un cronograma de actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, acompañando el disfrute de cada jornada.

🌞 El Natatorio Municipal Daniel Farana se consolida así como una de las mejores alternativas para este verano 2026, no solo por su infraestructura renovada, sino también por su función social: reunir a la comunidad en un ambiente de diversión, descanso y cercanía.

💦 Un espacio para compartir, disfrutar y vivir el verano como lo merecen los castelenses.

