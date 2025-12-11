ESPACIO DE TRABAJO Y REFLEXIÓN REALIZARON PRIMER ENCUENTRO DE LA RED DE JUEZAS Y JUECES PENALES DE ARGENTINA

Días atrás tuvo lugar el primer encuentro de la Red de juezas y jueces penales de Argentina, un espacio de trabajo y reflexión en torno a los desafíos que presentes en el trabajo diario.

A la jornada, realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, asistió la jueza de ejecución penal N° 2 de Resistencia, Ligia Duca. Allí, los participantes destacaron la necesidad de encarar diálogos sinceros, discutir y confrontar con perspectiva federal y «la mirada puesta en los grandes problemas estructurales y el oído atento a las realidades locales de cada una de las jurisdicciones» que integran la Red. A esto sumaron la convicción de que «nuestros intereses no sean otros que los de la comunidad a la que servimos».

En otro tramo recordaron a las palabras del juez Mario Juliano: «el trabajo judicial no se agota en lo que se resuelve en un despacho o en una sala de audiencias, sino también en la manera en que se dan a conocer las decisiones y en la participación en los grandes debates de la sociedad». «La cabeza piensa donde los pies pisan», era una de sus frases destacadas.

La apertura estuvo a cargo del jurista español Perfecto Andrés Ibáñez, de la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez y del profesor Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho Penal y catedrático de derecho penal de la UBA. Luego expusieron juezas y jueces de distintas provincias, quienes abordaron diversos aspectos de la independencia judicial en sus dimensiones funcional, orgánica y procesal. El cierre estuvo a cargo del camarista de San Isidro, profesor y doctor en derecho penal por la UBA Leonardo G. Pitlevnik.

Los organizadores concluyeron reafirmando los ejes que llevaron a constituir la Red y señalaron que se trata de «un paso imprescindible para repensar, desde una perspectiva colectiva, democrática y federal, el lugar que debe ocupar el poder judicial en un Estado constitucional de derecho. La convicción compartida es que solo asumiendo plenamente esa responsabilidad será posible construir un poder judicial contemporáneo, presente y a la altura de las exigencias de la sociedad a la que sirve».