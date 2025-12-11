EL SUPERMERCADO LA ANÓNIMA INVIERTE EN CHACO Y GENERA MÁS DE 60 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Otra inversión más en Chaco y más empleo. La compañía, La Anónima, con presencia en todo el país, abrió una sucursal en el Shopping Sarmiento de Resistencia. En una etapa inicial, implicó la generación de más de 60 puestos de trabajo.

El gobernador Leandro Zdero acompañó este jueves la inauguración de la sucursal del supermercado La Anónima, en el Shopping Sarmiento de Resistencia. Esta nueva inversión privada en la provincia implicó la generación inicial de más de 60 puestos de trabajo, más el personal jerárquico. “Este es el camino que tiene que tomar el Chaco, es la forma de salir adelante”, aseguró el mandatario.

Después de más de 40 años, la empresa La Anónima volvió a apostar al Chaco y abrió una sede en Resistencia. De esta manera suma 171 sucursales en todo el país. La cadena ofrece productos como electrodomésticos, comestibles, bazar, además de servicios financieros como su tarjeta propia y préstamos personales, seguros y asistencias. “Es un honor para nosotros abrir las puertas de este supermercado y fundamentalmente las puertas del Chaco a las inversiones”, valoró el gobernador en el acto de apertura. En ese sentido, reiteró la necesidad de continuar impulsando la inversión privada para propiciar la generación de empleo genuino en la provincia. “En esto consiste el cambio profundo de matriz que tenemos que lograr; las inversiones generan empleo, crecimiento y desarrollo”, agregó.

Zdero mencionó algunas iniciativas privadas que se instalaron en la provincia en los últimos tiempos, como la empresa Sika y Mercado Libre. “Estamos cambiando la matriz cultural en nuestra provincia”, expresó.

Por último agradeció la confianza a los inversores del nuevo supermercado. “Estoy acá para agradecerles la confianza y aquí estamos los chaqueños para trabajar juntos. Bienvenida La Anónima y gracias, porque más de 60 familias hoy en Chaco tendrán trabajo y ese es un mensaje muy bueno para la gente, esta es la forma para que Chaco salga adelante”, cerró.

Una “gran cadena logística” regresa al Chaco

Francisco Brawn, presidente de La Anónima, recordó cuando la empresa tuvo una sucursal en Resistencia en el año 1978. “En ese momento teníamos 11 sucursales, 10 en la Patagonia y una en Resistencia; así que hoy estamos volviendo”, dijo.

Roberto Siner, gerente Zonal de La Anónima, destacó que la propuesta de la compañía es “muy interesante, dentro de Sarmiento Shopping, con un salón de 1500 metros cuadrados, 10 cajas registradoras y equipamiento de última tecnología en lo que refiere a refrigeración”. Asimismo agregó que la empresa se caracteriza por ofrecer una propuesta muy importante en electro, textil y también en sector de perecederos.

“Tenemos con esta 171 sucursales en 90 ciudades del país y Chaco se eligió porque nos gustó la propuesta, la ubicación, y el plan de expansión de la compañía es hacia el Norte; por eso decidimos desembarcar en la ciudad y entendemos que nuestra propuesta puede ser muy interesante para el consumidor local”, valoró Siner.

Francisco Lang gerente Comercial de la sucursal Resistencia, remarcó que las expectativas son muy buenas. “Los empleados viajaron a capacitarse a Reconquista y están entusiasmados de comenzar a atender a los clientes”, dijo. Lang es chaqueño y previamente trabajó con la empresa en Neuquén. “Soy chaqueño y me enorgullece traer la propuesta de La Anónima a mi provincia y poder mostrar la excelencia en un supermercado y ser una competencia más en la ciudad”, indicó.

En tanto, Nicolas Brawn, gerente General de la empresa agregó que “más que una cadena de supermercados, es una gran cadena logística para que los productos lleguen en tiempo y forma, frescos, como en frutas, panadería, y carnes”.

Además hizo hincapié en los servicios financieros que ofrece la compañía. “Nuestra tarjeta de crédito, que hoy es la más elegida en nuestros supermercados, préstamos personales, seguros y además contamos con la venta online con más de 10 mil productos que se pueden retirar por sucursal o pedir a domicilio”, detalló.

“Tenemos fe que lo que estamos trayendo a Resistencia va a ser exitoso y aceptado por la gente y haremos todo el esfuerzo con el equipo para que esto sea así”, cerró el empresario.

