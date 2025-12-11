INSCRIPCIÓN HASTA EL 17 DE DICIEMBRE SÁENZ PEÑA: CONCURSO PARA SECRETARIA EN ASESORÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENCIA

El Superior Tribunal de Justicia llama a concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir un cargo en secretaría de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescencia de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Podrán inscribirse quienes residan en la provincia del Chaco, sean argentinos nativos o naturalizados, mayores de edad y posean título en abogacía o escribanía con al menos un año de antigüedad desde la finalización de los estudios universitarios. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial respecto del límite de edad al momento del ingreso.

Se recuerda a postulantes que, más adelante, se solicitará la documentación que respalde los datos declarados durante la inscripción. Por ello se recomienda contar con el certificado de domicilio y de conducta emitidos por la Policía del Chaco, la constancia de buena salud y las copias simples de los cursos y antecedentes académicos que se consignen en el formulario correspondiente.

La inscripción permanecerá abierta hasta las 24 horas del 17 de diciembre y deberá completarse llenando el formulario en https://tinyurl.com/secretariaAsesoriaSP Además, habrá que enviar por correo electrónico de la nota de solicitud firmada, junto con copia del DNI y del título profesional. La omisión de alguno de estos pasos invalida la inscripción.