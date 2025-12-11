EN TODA LA PROVINCIA INTENSA ACTIVIDAD DE LA JUSTICIA DE PAZ Y FALTAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La justicia de paz y faltas culmina el año con una intensa agenda de actividad. Así, el Juzgado de Faltas de Barranqueras participó en el quinto encuentro regional de Cibecrimen realizado en Pilar. Allí asistieron la defensora general Alicia Alcalá, la jueza María Victoria Rajoy Urrutia y los secretarios Cecilia Acosta y Gabriel Acuña.

El evento, organizado en conjunto por la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, con el acompañamiento de TikTok, reunió a especialistas liderados por la Fiscal Daniela Dupuy, investigadores y operadores del sistema de justicia de toda la región para analizar tendencias, riesgos y nuevas herramientas frente al delito digital. La jornada abordó temáticas como prevención en redes sociales, ingeniería de prompts, investigación en entornos digitales y secuestro de criptoactivos, entre otros ejes.

En el interior

Además, el Juzgado de Paz y Faltas de Margarita Belén, a cargo de José Luis Pontón, participó de un procedimiento conjunto con el Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco con el objetivo de buscar y eliminar fotos y videos de contenido íntimo obtenidos sin el consentimiento de la denunciante. Para ello realizaron un examen visual sobre el dispositivo móvil secuestrado en el marco de una causa contravencional por infracción a los artículos 139 bis, ter y quater de la Ley Nº 850-J. También estuvieron presentes el imputado, su defensora, y los querellantes a fin de garantizar la transparencia del procedimiento y el respeto de los derechos de todas las partes.

En tanto que la jueza Paz y Faltas de Puerto Vilelas, Elena Godoy, abordó junto a la directora de Adultos Mayores del municipio, Viviana Alfonzo, los criterios para coordinar y articular la atención de los casos que requieran intervención de la dependencia. De esta manera mejorará la respuesta y el acompañamiento a las personas adultas mayores de la comunidad.

Relacionado