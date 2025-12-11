REUNIÓN CLAVE POR LA SEGURIDAD ENTRE EL MUNICIPIO, LA CÁMARA DE COMERCIO Y LAS FUERZAS POLICIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ante los sucesivos hechos de inseguridad registrados en la ciudad —situación que es de público conocimiento y que genera creciente preocupación entre los vecinos—, el intendente Pío Sander encabezó una importante reunión junto a autoridades municipales, representantes de la Cámara de Comercio y de las fuerzas policiales para analizar el escenario actual y avanzar en medidas concretas.

La convocatoria tuvo lugar en la Cámara de Comercio, y participaron del encuentro la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Soledad Rach; el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; y los concejales Cynthia Beatriz Frías, Adrián Bordón, Franco Darío Tiberio y Jorge Tripel. Por parte de la institución anfitriona, estuvo presente su presidente Félix Guerrero, acompañado por integrantes de la comisión directiva.

Representando a las fuerzas policiales asistieron el Comisario Mayor Fabio Bogado, el Comisario Inspector Eduardo Villaboa y el Subcomisario Braian Adam, quienes expusieron detalles del trabajo operativo y del abordaje territorial en materia de seguridad.

Durante la reunión se analizaron los casos recientes, la modalidad de los ilícitos y las zonas más afectadas, con el objetivo de establecer un diagnóstico preciso que permita fortalecer las acciones de prevención. Las partes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo articulado y mejorar los mecanismos de respuesta ante situaciones que afectan al sector comercial y a la comunidad en general.

El intendente Sander expresó su total predisposición para trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad y remarcó la importancia de diseñar un plan estratégico integral, que incluya mayor presencia preventiva, patrullajes focalizados y un esquema de cooperación permanente entre Municipio, Policía y comerciantes.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en la firma de un convenio entre la Policía y el Centro de Monitoreo Municipal, recientemente inaugurado. Subrayó que este sistema tecnológico es clave para esclarecer hechos de inseguridad, fortalecer la capacidad operativa y brindar respuestas más rápidas y eficaces. “Queremos que esta tecnología esté al servicio de los vecinos y sea realmente útil a las necesidades de la gente”, afirmó.

La reunión culminó con el acuerdo de conformar una mesa de trabajo permanente, destinada a monitorear la situación, evaluar avances y ajustar las estrategias de prevención según las demandas de la comunidad.

