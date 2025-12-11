EL GOBIERNO Y EL CFI PRESENTARON EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y EXPORTACIÓN 2026

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

A modo de ejemplo se presentó el trabajo con la firma Agroseri, pyme chaqueña que busca, a través del programa, incursionar en el mercado de Paraguay. “El objetivo es que cualquier pyme que desee exportar pueda acceder al asesoramiento y financiamiento para obtener una mayor competitividad y posibilidad de inserción en los mercados extranjeros”, indicó la representante del CFI, Agostina Poncelli.

El secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez presentó, junto a la representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Agostina Poncelli, el programa de Promoción de Inversiones y Exportación 2026. Este programa, instrumentado desde el CFI con provincias del Norte Grande, apunta a potenciar la competitividad internacional de las provincias, generar capacidades técnicas y asesorar a pymes para su inserción en los mercados internacionales.

“Estas acciones tienen que ver con un proyecto estratégico de la provincia, que se sustenta sobre la base de un trabajo colaborativo entre el sector privado y el sector público”, señaló Gutiérrez, acompañado también por el ministro de la Producción del Chaco, Oscar Dudik.

El funcionario destacó que el CFI facilita a las pymes chaqueñas la posibilidad de exportar, generando constantemente oportunidades a empresas del sector de alimentación y fabricación de maquinaria para participar en ferias mundiales. Para ello remarcó el trabajo realizado con FECHACO y la CAME en la realización de múltiples rondas de negocios en el litoral, que conectan Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, generando un importante mercado, especialmente para la industria metalmecánica.

La representante del CFI adelantó que el objetivo es que “cualquier pyme que desee exportar pueda acceder a todo el asesoramiento en comercio exterior y el financiamiento que se requiere para obtener una mayor competitividad y posibilidad de inserción en los mercados extranjeros”.

Alcances del programa

El Programa busca impulsar la inserción de las provincias argentinas en la economía global mediante herramientas que potencien sus capacidades de comercio exterior, agreguen valor, atraigan capitales y faciliten el acceso a nuevos mercados. La clave es la asistencia técnica directa por parte de las administraciones provinciales a las pymes para impulsar y desarrollar sus exportaciones. A esto se suma un ciclo de capacitación destinado a funcionarias y funcionarios de áreas vinculadas al comercio exterior, relaciones internacionales, producción, industria y logística, entre otras.

El programa incluye cinco etapas: el diagnóstico del potencial exportador, la selección del destino, el análisis de los procedimientos aduaneros, una investigación de mercado y, finalmente, un plan de promoción internacional. Esta herramienta busca potenciar el desarrollo productivo federal y fortalecer la capacidad de las pymes para proyectar sus productos en el mercado internacional.

Agroseri y la oportunidad para exportar

A modo de ejemplo se presentó el trabajo con la firma Agroseri, una pyme familiar chaqueña, dedicada a la metalmecánica y fabricación de maquinaria, que busca alcanzar una mayor internacionalización a partir de nuevos mercados a través del Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones del CFI.

“El objetivo es que pueda incursionar en el mercado de Paraguay para lo que se buscó armar un plan de promoción de exportaciones para dotarla de herramientas e información sobre el mercado, de modo que pueda entrar con mayor probabilidad de éxito”, indicó Poncelli.

Créditos con tasas competitivas

Con el acompañamiento del CFI se han apoyado a más de 100 empresas con líneas de créditos o a través de Fiduciaria y del Fondo de Desarrollo Industrial o Más Campo. Gutiérrez destacó el trabajo coordinado entre la Fiduciaria, el CFI y el Ministerio de la Producción en el otorgamiento de créditos con tasas muy competitivas, respecto a otros créditos bancarios.

“Estamos muy satisfechos porque el año pasado se otorgaron créditos por alrededor de 800 millones de pesos, y hoy superamos los 3.000 millones de pesos. Estamos prácticamente cuadruplicando el resultado del ejercicio anterior”, sostuvo.

No obstante advirtió que una de las grandes dificultades continúa siendo el costo de los fletes. “Debemos plantear de manera definitiva la concesión de nuestros puertos y empezar a trabajar de forma sostenida con la hidrovía. A partir de esto se puede lograr una reducción sostenida de los fletes a nivel nacional. Este enfoque también facilitará un aumento de nuestras exportaciones”, expresó.

Acompañamiento al sector productivo

El ministro de la Producción Oscar Dudik remarcó que esta articulación entre la Provincia y el CFI permitió brindar un importante acompañamiento al sector productivo. “Definimos un eje estratégico a indicación del gobernador, orientado a aumentar la producción chaqueña, en sintonía con la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental”, indicó.

En ese contexto se busca también la diversificación y las alternativas productivas. “Otro eje es otorgar valor agregado a la producción primaria: no somos viables ni obtendremos rentabilidad si no logramos industrializar y añadir valor a numerosos productos primarios, y por último, trabajamos en la búsqueda de inversiones y en la posibilidad de exportar”, concluyó.

