LAS BREÑAS EFECTIVOS RECUPERAN UN TUBO DE GAS ROBADO DE UN DOMICILIO

Este jueves por la tarde, personal de la Comisaría local logró esclarecer un hecho de supuesto hurto.

La denuncia fue radicada por una ciudadana de 68 años, quien informó que alrededor de las 11 hs, constató que personas desconocidas habían ingresado al quincho sin ejercer violencia y sustrajeron un tubo de gas de 10 kilos.

Tras tareas investigativas, personal del servicio externo logró identificar y conducir al presunto autor del hecho, un menor de 17 años. Además, recuperaron y secuestraron el tubo de gas denunciado como sustraído.

Finalmente, intervino el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 que dispuso que el menor sea entregado a su progenitor, mientras que el elemento recuperado sea devuelto a su propietaria.

