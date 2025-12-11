LAGUNA LIMPIA RECUPERAN UN TERNERO QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDO DÍAS ANTES

El animal estaba oculto en un sector boscoso

Personal policial que realizaba tareas de prevención y rastrillaje en zonas rurales de Laguna Limpia recuperó este jueves un ternero que había sido ocultado en un área de monte con presuntas intenciones de hurto.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15 de este jueves 11 de diciembre, en una zona rural, donde los efectivos detectaron al animal de pelaje colorado pampa, sin marca ni señal visible tumbado entre la vegetación. El animal fue secuestrado de manera formal a los fines legales.

Posteriormente, al entrevistarse con el dueño de un establecimiento ganadero de la zona, este indicó que días atrás había observado a personas desconocidas dentro del campo y que luego constató la falta de un ternero. Tras verificar el animal recuperado, lo reconoció como propiedad de la firma rural.

La Fiscalía Penal Ambiental y Rural de la jurisdicción tomó intervención y se continúan con las investigaciones para dar con los sospechosos.

Relacionado