Tiroteo en Kiev: un hombre mató a seis personas, tomó rehenes y fue abatido por la policía

Un violento episodio sacudió este sábado a Kiev, Ucrania, donde un hombre armado asesinó a seis personas y dejó al menos diez heridos antes de atrincherarse con rehenes en un comercio. El hecho ocurrió en el distrito de Holosiivskyi, en el sur de la ciudad, y generó un amplio operativo policial.

Tras el ataque inicial en la vía pública, el agresor se refugió en un supermercado cercano, donde mantuvo cautivas a varias personas. Equipos especiales de la policía intentaron negociar durante unos 40 minutos, pero no lograron que depusiera su actitud.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, explicó cómo se desarrollaron los hechos: “Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió. En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”.

el hombre abrió fuego contra los agentes. En ese momento fue abatido. Ante la falta de respuesta, las fuerzas de seguridad ingresaron al lugar, donde

Según informó el fiscal general Ruslan Kravchenko, el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. De acuerdo con los primeros reportes, utilizó “un arma automática” para llevar adelante el ataque.