ARGENTINA GARANTIZA EL SUMINISTRO DE LAS VACUNAS DEL CALENDARIO NACIONAL

El Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecieron un cronograma de entregas de las vacunas de Calendario Nacional adquiridas por el país, a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

Las complejidades del contexto geopolítico actual han afectado la capacidad de transporte internacional, generando retrasos en los envíos programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo en los costos de flete.

Ante este escenario, el trabajo conjunto entre la cartera sanitaria nacional y la OPS ha permitido establecer acciones extraordinarias con los proveedores para agilizar los envíos y dar respuesta a las necesidades urgentes del país.

Con el objetivo de brindar certidumbre a las jurisdicciones y a la ciudadanía, ambos organismos informan que acordaron presentar un plan de entregas que se actualizará de manera periódica con las fechas estimadas y el avance de los envíos.

Por otro lado, se transparentarán los procesos de compra iniciados a través de los Fondos Rotatorios de la OPS, incluyendo instancias de intercambio técnico sobre tiempos, etapas e hitos operativos.

De cara a las entregas previstas para el resto del año en curso, el Ministerio de Salud de la Nación ratifica la decisión de sostener el abastecimiento del cronograma establecido con la OPS.

Asimismo, se continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer la previsibilidad de entregas y reducir el riesgo de situaciones similares en el futuro.