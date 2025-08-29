TENIA SIETE CELULARES MUJER EMBARAZADA DETENIDA POR VENDER DROGAS EN LA CALLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La detuvo el COM esta siesta en Pasaje Nicolás Patrón al 1100. En su mochila, además tenía un cartucho de escopeta.

Sucedió a eso de las 13:15, motoristas del COM, recibieron el aviso que en Pasaje Nicolás Patrón al 1100, una joven ofrecía estupefacientes a la venta en la vía pública.

Al llegar, los efectivos demoraron a la ciudadana de 20 años, quien poseía una mochila de color rosa.

Aguardaron la presencia de un personal policial femenino y luego, inspeccionaron el interior del morral, encontraron 35 gramos de cocaína, distribuidos en varios trozos compactos, siete teléfonos celulares de diferentes modelos y marcas, un cartucho de escopeta calibre 16.

Por este motivo, se procedió a demorar a la mujer, quien comento que se encontraba en gestación, siendo llevada a la División Medicina Legal y luego alojada en la Comisaría Octava Metropolitana, donde fueron entregados los elementos incautados.-

