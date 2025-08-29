DURO GOLPE PARA EL CHINO MAIDANA: MURIÓ SU PRIMO Y MANO DERECHA
Gustavo “Pileta” Martínez era un gran afecto para el excampeón mundial de boxeo y su partida conmociona al mundo del boxeo, donde era muy reconocido.
Dolor en el entorno íntimo del “Chino” Maidana
En tanto Marcos, hijo del “Chino” y conocido en redes como “Rufus”, también usó las redes sociales para manifestar su dolor y estupor y despedir a su padrino: “Que en paz descanses, padrino. Siempre presente en el corazón. Te voy a extrañar muchísimo. Todavía no caigo”.