DURO GOLPE PARA EL CHINO MAIDANA: MURIÓ SU PRIMO Y MANO DERECHA

El «Chino» Maidana junto a su primo fallecido.

Este viernes se conoció una noticia infausta para Marcos “Chino” Maidana, uno de los atletas más queridos en el mundo del boxeo: falleció Gustavo “Pileta” Martínez, su primo y mano derecha en la compañía promotora del boxeador.

Martínez acompañó al “Chino” durante toda su carrera, que lo llevó a ser campeón mundial superligero y a protagonizar memorables combates con pugilistas de jerarquía global como el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

Nacido y criado como su primo boxeador en Margarita, en el departamento santafesino de Vera, Martínez se hizo conocido al acompañar al “Chino” desde sus inicios y en varios de sus viajes para peleas alrededor del mundo, cuando ya era una figura ampliamente conocida internacionalmente.

Sin embargo, siempre mantuvo un bajo perfil, reconociéndoselo en el ambiente boxístico y, sobre todo, en su pueblo natal, donde era tan querido como lo sigue siendo el excampeón mundial.

