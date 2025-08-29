Netanyahu quiere reunirse con Javier Milei en Nueva York: por qué no puede venir a la Argentina

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó formalmente una reunión bilateral con el presidente Javier Milei para fines de septiembre, pero no en Buenos Aires o Tel Aviv sino en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El Gobierno de Israel intentó así sortear los efectos del pedido de captura emitido por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamín Netanyahu por sus decisiones políticas con consecuencias bélicas sobre la Franja de Gaza.

La cita con Javier Milei podría ser el 25 de septiembre próximo, dos días después de que se celebre la Asamblea General de las Naciones Unidas en esa ciudad de Estados Unidos.

Según importantes fuentes oficiales consultadas por la agencia NA, aún no hubo respuestas de la administración libertaria que trabaja en el diseño del cronograma de actividades de Javier Milei en Nueva York, una ciudad que ya visitó varias veces en menos de dos años de mandato tanto por motivos oficiales como personales.

Pero la reunión bilateral entre Argentina e Israel está en el radar de Casa Rosada desde hace un tiempo.