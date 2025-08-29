SAENZ PEÑA  RECUPERARON UNA YEGUA BUSCADA POR “SUPUESTO ABIGEATO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El animal fue hallado en una zona boscosa detrás de un predio ubicado en la Ruta Nacional 95.

Esta tarde alrededor de las 16, efectivos de la Sección Rural de Sáenz Peña recuperaron una yegua que había sido denunciada por “Supuesto Abigeato” el día anterior. El operativo se realizó en una zona rural ubicada detrás de un predio a la vera de la ruta nacional 95.

Allí hallaron el animal fue encontrado amarrado a un árbol dentro de una zona boscosa. Luego de proceder a su secuestro, el equino fue trasladado hasta la vivienda de su propietario para su reconocimiento y por disposición de la Fiscalía de Delitos Rurales y Ambientales de Machagai, el animal fue entregado.

Relacionado