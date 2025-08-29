MIRTHA LEGRAND SE ARREPINTIÓ DE DECIRLE «CORNUDO» A NICO VÁZQUEZ Y LO LLAMÓ PARA DISCULPARSE: QUÉ LE DIJO

Mirtha Legrand se disculpó con Nico Vázquez.

En una entrevista, Mirtha Legrand habló sobre la revelación de Gime Accardi, que reconoció haber engañado a Nico Vázquez y ahí la diva tuvo una desafortunada frase en el programa del sábado pasado: «Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así», afirmó la Chiqui.

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años juntos generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. Y como era de esperarse, Mirtha Legrand no se quiso quedar afuera del tema, aunque sus declaraciones encendieron la polémica.

Mirtha Legrand le pidió disculpas a Nico Vázquez Mirtha reconoció que estaba apenada por lo ocurrido y reveló que intentó comunicarse con el actor: “Quería llamarlo, pero no tenía el teléfono”. Sin embargo, movió sus contactos, lo consiguió y lo llamó para disculparse personalmente, según reveló el periodista Juan Etchegoyen.