MIRTHA LEGRAND SE ARREPINTIÓ DE DECIRLE «CORNUDO» A NICO VÁZQUEZ Y LO LLAMÓ PARA DISCULPARSE: QUÉ LE DIJO
Mirtha Legrand se fue de boca y por eso tuvo que retroceder y pedirle a disculpas a Nico Vázquez, recientemente separado de Gime Accardi.
La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años juntos generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. Y como era de esperarse, Mirtha Legrand no se quiso quedar afuera del tema, aunque sus declaraciones encendieron la polémica.
Mirtha Legrand le pidió disculpas a Nico Vázquez
Mirtha reconoció que estaba apenada por lo ocurrido y reveló que intentó comunicarse con el actor: “Quería llamarlo, pero no tenía el teléfono”. Sin embargo, movió sus contactos, lo consiguió y lo llamó para disculparse personalmente, según reveló el periodista Juan Etchegoyen.
Lejos de cualquier enojo, el entorno de Vázquez confirmó que todo quedó en buenos términos. Incluso trascendió que Mirtha le propuso dos cosas: ir a verlo al teatro y le dijo que lo espera en su programa.