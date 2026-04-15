TARJETA TUYA OFRECE PROMOCIONES EN CUOTAS

Desde esta semana, Tarjeta Tuya tiene una promoción especial en Sarmiento Shopping para comprar en cuotas sin interés todos los días y un descuento especial los miércoles en comercios adheridos de todos los rubros del centro comercial de Resistencia.

La promoción con Tuya ofrece dos opciones para comprar en todos los comercios adheridos de Sarmiento Shopping:

Los miércoles: con Tuya, 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope.

El resto de la semana: 5 cuotas sin interés con Tuya.

Este beneficio de la tarjeta de Nuevo Banco del Chaco ya está vigente desde esta semana, para compras en todos los rubros del centro comercial: indumentaria, zapatería, marroquinería, entre otros.

Tarjeta Tuya y Sarmiento Shopping formaron una alianza estratégica para ofrecer un beneficio diferencial a los clientes y una herramienta conveniente a los comercios para potenciar y fortalecer sus ventas.

Tarjeta Tuya.

TARJETA TUYA

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar, completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje, a través del WhatsApp verificado 362 416 1290.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero.

Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.