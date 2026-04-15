CUANTO TE PUEDE LLEGAR A SALIR LA MULTA POR LA VTV
El valor final de las infracciones se determina a través de la Unidad Fija, que se actualiza según el precio del combustible premium. Los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Cuál es la multa por no tener la VTV al día en abril 2026
El costo de circular sin la VTV en este abril de 2026 ha alcanzado cifras récord, convirtiéndose en una de las infracciones más onerosas del sistema vial. El valor de las sanciones se determina mediante la Unidad Fija (UF), la cual se ajusta según el precio del combustible de mayor octanaje en cada jurisdicción.
Cómo saber cuándo hacer la VTV
La obligatoriedad de la revisión varía según la radicación del vehículo: en CABA se exige a partir de los tres años de antigüedad o 60.000 kilómetros, mientras que en territorio bonaerense el control comienza a los dos años de la inscripción inicial.