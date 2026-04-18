SUPERCLASICO: MIRA EL HISTORIAL DE RIVER Y BOCA
Se acarca una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que volverá a modificar el historial de partidos entre ambos.
Se paraliza el país este domingo, desde las 17 horas, cuando el Estadio Monumental sea el escenario de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, River y Boca se verán las caras en un duelo que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos en la recta final del campeonato.
El contexto de la jornada le da un tinte especial al partido. Con el Apertura entrando en su etapa de definiciones, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres para seguir bien arriba y mantener el buen andar general que mantienen en las diferentes compentencias.
Se espera un estadio colmado con más de 85.000 espectadores, manteniendo la mística de un espectáculo que es considerado por la prensa internacional como el evento deportivo más intenso del mundo.
Cómo está el historial del Superclásico
A la hora de repasar los números históricos, la balanza sigue inclinada levemente hacia la Ribera. En el recuento oficial de enfrentamientos por torneos de liga, la estadística marca una paridad asombrosa, pero con Boca Juniors todavía a la cabeza:
- Victorias de Boca: 93
- Victorias de River: 88
- Empates: 84
A pesar de estos cinco partidos de ventaja que mantiene el «Xeneize», el presente en Núñez cuenta una historia diferente, especialmente cuando el encuentro se disputa en territorio millonario.
Si bien el historial general favorece a Boca, los registros recientes en el Monumental muestran que River ha sabido hacer valer su localía. Analizando los últimos 5 Superclásicos disputados en Figueroa Alcorta y Udaondo, la tendencia es claramente favorable al conjunto de la banda roja:
- River ganó 3 encuentros.
- Boca se impuso en 1 ocasión.
- Empataron el partido restante.
¿Logrará River acortar la distancia en el historial general apoyado en su racha como local, o podrá Boca romper la hegemonía reciente en el Monumental para estirar su ventaja histórica? La respuesta llegará este domingo cuando ruede la pelota en el Monumental.