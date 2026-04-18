SUPERCLASICO: MIRA EL HISTORIAL DE RIVER Y BOCA

Victorias de Boca: 93

93 Victorias de River: 88

88 Empates: 84

A pesar de estos cinco partidos de ventaja que mantiene el «Xeneize», el presente en Núñez cuenta una historia diferente, especialmente cuando el encuentro se disputa en territorio millonario.

Si bien el historial general favorece a Boca, los registros recientes en el Monumental muestran que River ha sabido hacer valer su localía. Analizando los últimos 5 Superclásicos disputados en Figueroa Alcorta y Udaondo, la tendencia es claramente favorable al conjunto de la banda roja:

River ganó 3 encuentros.

Boca se impuso en 1 ocasión.

Empataron el partido restante.

¿Logrará River acortar la distancia en el historial general apoyado en su racha como local, o podrá Boca romper la hegemonía reciente en el Monumental para estirar su ventaja histórica? La respuesta llegará este domingo cuando ruede la pelota en el Monumental.