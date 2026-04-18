EL GOBIERNO FORTALECE EL DEPORTE COMO POLÍTICA: ZDERO LANZÓ LA 3ª EDICIÓN DE CHACO JUEGA DESDE SÁENZ PEÑA

_Este sábado, el gobernador Leandro Zdero encabezó el lanzamiento de la 3ª edición del Programa Provincial Chaco Juega, en un acto realizado en el Hotel Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se presentó una nueva puesta en marcha de esta iniciativa que busca fortalecer el deporte y la inclusión en todo el territorio provincial._

Acompañaron al primer mandatario provincial el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el vicepresidente del organismo, Gabriel Pellegrini; y el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, junto a autoridades provinciales y locales.

Chaco Juega es un programa impulsado por el Gobierno del Chaco, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades mediante la participación libre y gratuita en actividades deportivas. La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, personas mayores de 60 y deportistas con discapacidad, promoviendo la integración y el acceso al deporte en distintas etapas de la vida.

GOBERNADOR ZDERO: “EL DEPORTE ES UNA HERRAMIENTA PARA UNIR, FORMAR Y GENERAR OPORTUNIDADES”

El jefe del Ejecutivo provincial destacó el valor estratégico del programa Chaco Juega como política pública. “Esta edición marca un punto importante de reafirmación de un programa que entendemos vino no solamente para quedarse, sino también para unir y para fortalecer lazos”, indicó.

En esa línea, remarcó que el deporte ocupa un lugar central en su gestión como herramienta de integración y desarrollo social. “Nosotros consideramos que el deporte es una de esas actividades que fortalecen, que unen y que resaltan valores. Desde el inicio de la gestión nos parecía importante federalizar el deporte, democratizarlo, pero además que estos valores puedan llegar a todos”, mencionó.

Asimismo, puso el foco en el rol formativo del deporte, especialmente en el contexto actual. “Para nosotros es importante esta etapa de reafirmación, pero también de hacer que esto no sea una simple competencia, un simple encuentro, que sea una etapa de la vida que deje una marca profunda y un recuerdo muy lindo para nuestros deportistas”, argumentó Zdero.

Por último, el Gobernador valoró el alcance territorial y el impacto del programa en toda la provincia. “Nosotros llegamos desde la ciudad más grande hasta los parajes más chicos, más alejados, y eso es importante cuando hablamos de democratizar el deporte”, afirmó, y concluyó con un mensaje dirigido a quienes llevan adelante la iniciativa: “La tarea que están haciendo es una marca profunda que van a dejar en muchísimas generaciones, y ese es nuestro desafío”.

FABIO VÁZQUEZ: “CHACO JUEGA ES EL PROGRAMA DEPORTIVO Y SOCIAL MÁS IMPORTANTE DE LA PROVINCIA”

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, remarcó el crecimiento del programa y su impacto en todo el Chaco. “Venimos trabajando para que este programa, Chaco Juega, una vez más sea para todos los jóvenes. En esta tercera edición es fundamental visualizar a los chicos que tenemos en cada rincón de nuestra provincia”, mencionó.

En esa sintonía, destacó el enfoque integral del programa y su proyección. “Van a encontrar en Chaco Juega un lugar para aprender, para formarse, para competir y para que nuestros chicos puedan ser representantes a nivel nacional”, concluyó.

BRUNO CIPOLINI: “ES UN CERTAMEN FEDERAL QUE CONSTRUYE IGUALDAD”

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, valoró la realización del lanzamiento en su ciudad y el impacto del programa en toda la provincia. “Agradecer la posibilidad de que desde Presidencia Roque Sáenz Peña se lance para toda la provincia del Chaco esta tercera edición de este certamen tan importante, tan federal y que construye igualdad”.

El torneo se estructura en distintas fases que comienzan a nivel local en cada municipio, continúan con instancias zonales entre localidades vecinas y avanzan hacia una etapa provincial que se desarrollará en el Polideportivo Jaime Zapata. Finalmente, los ganadores accederán a competencias nacionales, representando a la provincia en el ámbito federal. En esta edición, se espera la participación de más de 220.000 personas en todo el Chaco.

La iniciativa contempla más de 30 disciplinas deportivas, tanto convencionales como adaptadas, entre las que se destacan atletismo, básquet 3×3, fútbol 11, futsal, hockey, natación, vóley y rugby, además de otras como judo, taekwondo, tenis, pádel, ciclismo, canotaje, boxeo, tiro, tiro con arco y gimnasia en sus distintas modalidades, consolidando una oferta amplia que busca incluir a participantes de toda la provincia.

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