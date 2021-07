SUMARON UN FISCAL DE CÁMARA PARA INVESTIGAR LOS HECHOS OCURRIDOS EN GENERAL SAN MARTIN

Jorge Canteros, procurador general de la provincia, designó a un fiscal coordinador para que participe y colabore con Silvia Sluzar, la fiscal a cargo de la causa que investiga la muerte del joven qom Josué Lago el pasado 11 de junio.

Se trata del fiscal Carlos Rescala, perteneciente a la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, quien expresó los motivos: «Me sumé al equipo para colaborar a partir de la rueda de reconocimiento, asi que a partir del día jueves he tomado intervención en la causa».

Fue Rescala quien tomó contacto con los familiares del agente Viñuela quienes estuvieron encadenados hasta ayer en la puerta de la Fiscalía de Derechos Humanos de la ciudad termal, exigiendo la liberación del policía.

«Pedí a las mujeres que realizaban la protesta que se acerquen hasta la Fiscalía para interiorizarme sobre cuál era el reclamo que estaban haciendo, cuál era el motivo de esa medida. Las mujeres expusieron sus motivos y les expliqué mi situación a partir de ese momento, les comenté cómo se estaba trabajando y les evacué una serie de dudas que tenían al respecto», señaló el nuevo integrante del equipo fiscal.

Fue por ello que, finalizada la reunión, las mujeres decidieron levantar la medida -según señala Rescala-: «Les expliqué que estábamos próximos a resolver la situación y que entendía que ya no era necesaria esa medida de fuerza que se estaba haciendo, que había gente mayor en ese reclamo y corrían peligro por el frío y por la pandemia».

Y continuó: «Les pedí que no tengan ninguna expectativa al respecto de lo que va a resolver el Ministerio Público, pero que estén tranquilos que la actividad procesal necesaria para llegar a esa resolución se estaba haciendo dentro de los plazos previstos, no hay ninguna tardanza y no hay ninguna situación que impida que se estén realizando distintas diligencias».

Por último, el fiscal señaló que la resolución al respecto entrará al inicio de la semana que viene y que, independientemente de la situación que se resuelva, pueden llegar nuevas medidas procesales e investigativas. «La causa no va a quedar paralizada por una mera resolución», sentenció.

