STJ CHACO “ELIMINARÁN EXPEDIENTES EN CONDICIONES DE DESCARTE”

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco informó que, en cumplimiento a lo dispuesto por la ley 2546-A, autorizó la eliminación de expedientes que se encuentran en condiciones de descarte y obran en soporte papel en la Secretaría General de Archivo.

La medida alcanza a un total de 76.442 causas correspondientes a las seis circunscripciones judiciales, ingresadas a dichas dependencias y en condiciones de ser eliminadas desde el año 2024. Los expedientes pertenecen a los fueros Civil y Comercial, Penal, Justicia de Paz y Faltas, Familia y Laboral, conforme a la nómina detallada.

El listado con las especificaciones de los que se encuentran en esa situación está disponible de las partes interesadas en la sede central de la Dirección General de Archivo en el kilómetro 1.008 de la ruta nacional 11 en Resistencia. También está disponible en https://drive.google.com/file/d/1WzpVbGje9mKHknaYjOmdc7gMfLHHO3qm/view

Las partes tienen derecho a oponerse o solicitar desgloses dentro de los cinco días hábiles contados desde la última publicación. Además, informaron que partir del 2 de marzo se procederá a la entrega para destrucción.

