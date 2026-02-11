EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ UN NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN SAMUHÚ

Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero, inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la localidad de Samuhú, una obra ejecutada con recursos provinciales que brindará asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, a niños desde los 45 días de vida hasta los 4 años.

El mandatario provincial destacó el cumplimiento de un compromiso asumido con la comunidad. “Estamos dando respuestas a una promesa que hicimos el año pasado, con un Estado presente que acompaña el desarrollo y crecimiento de nuestros niños”, subrayó, y recordó que ya se habilitaron otros CDI en localidades como Presidencia Roca, Resistencia y Sáenz Peña, entre otras.

El nuevo espacio, está ubicado sobre calle Baigorria, entre Belgrano y O’Higgins, y forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chaco para fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia, garantizando ámbitos adecuados para el cuidado, la contención y el aprendizaje. El edificio cuenta con una superficie cubierta aproximada de 110 metros cuadrados e incluye un salón de usos múltiples, sanitarios, cocina y espacios de guardado, ofreciendo condiciones funcionales y seguras para el desarrollo de las actividades.

La obra tuvo un plazo de ejecución de cinco meses y representa una inversión estratégica para mejorar la infraestructura social en el interior provincial, reafirmando el compromiso del Estado con la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias chaqueñas.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó la decisión política del gobernador de finalizar la obra con recursos provinciales y remarcó la mirada integral puesta en la primera infancia. “Se trabajará desde el punto de vista educativo, acompañando la formación de los niños, junto con acciones vinculadas a la salud”, explicó. En articulación con el Ministerio de Salud, se garantizará el cumplimiento de los esquemas de vacunación y un seguimiento nutricional de los niños que asistan al CDI.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al subsecretario de obras públicas Nocenti, resaltó la inversión provincial y señaló que la cartera a su cargo lleva adelante una planificación de obras en distintos puntos del Chaco, contemplando también las necesidades de todas las localidades.

A su turno, la intendente Patricia Lezcano expresó el agradecimiento de toda la comunidad. “Gracias por cumplir la promesa que nos hicieron con la culminación de este servicio tan importante para la primera infancia”, afirmó, y destacó que se trata de una obra emblemática vinculada a la inclusión y a la generación de más oportunidades. “Es apostar al futuro; estamos profundamente agradecidos”, concluyó.

APORTE DE LA FUNDACIÓN “SOY CHACO”

En el marco de la inauguración, la Fundación “Soy Chaco” realizó la entrega de equipamientos para el funcionamiento del CDI. La titular de la entidad, María Martina, hizo entrega de una cocina, un microondas y un termotanque para el sector de cocina, además de dos kits completos de merendero -con ollas y utensilios- y cuadernos para los niños que concurrirán al servicio.

Participaron también del acto los diputados provinciales Joaquín García y Susana Maggio; la presidente del Iprodich, Ana Mitoire; y el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich.

Relacionado