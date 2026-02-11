CORTADORES DE PASTO «MÁS LLUVIA, MÁS PASTO»
Desde el Municipio recordamos a los vecinos que se encuentra vigente el nuevo listado de trabajadores registrados dedicados a tareas de mantenimiento, jardinería y desmalezado.
Los mismos pueden ser contactados para la limpieza de veredas y terrenos baldíos.
🤝 Colaborá con tu municipio y, entre todos, avancemos en la eliminación de pastizales y malezas, que son focos de cría de mosquitos transmisores de enfermedades ⚠️🦟.
De esta manera, contribuimos a cuidar la salud de toda la comunidad, previniendo el dengue y otras enfermedades.
📋 A continuación, compartimos la lista de trabajadores registrados que ofrecen servicios de:
✔️ Corte de pasto
✔️ Desmalezado
✔️ Destronque
✔️ Mantenimiento general
💬 Castelli limpia, Castelli ordenada, Castelli más linda ✨
👇 Para contratar sus servicios: