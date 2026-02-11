CORTADORES DE PASTO «MÁS LLUVIA, MÁS PASTO»

Desde el Municipio recordamos a los vecinos que se encuentra vigente el nuevo listado de trabajadores registrados dedicados a tareas de mantenimiento, jardinería y desmalezado.

Los mismos pueden ser contactados para la limpieza de veredas y terrenos baldíos.

🤝 Colaborá con tu municipio y, entre todos, avancemos en la eliminación de pastizales y malezas, que son focos de cría de mosquitos transmisores de enfermedades ⚠️🦟.

De esta manera, contribuimos a cuidar la salud de toda la comunidad, previniendo el dengue y otras enfermedades.

📋 A continuación, compartimos la lista de trabajadores registrados que ofrecen servicios de:

✔️ Corte de pasto

✔️ Desmalezado

✔️ Destronque

✔️ Mantenimiento general

💬 Castelli limpia, Castelli ordenada, Castelli más linda ✨

👇 Para contratar sus servicios:

