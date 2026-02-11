Policía Caminera APRESAN A DOS PERSONAS CON PEDIDO DE DETENCIÓN, RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ADULTERADA E INTERVIENEN VARIAS CARGAS

👉Sáenz Peña

Efectivos de la termal, detuvieron a un joven de 23 años por presentar un pedido de detención en el sistema Sigebi por supuesto robo desde fecha 04/05/2025.

Más tarde, incautaron una motocicleta marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas, por presentar adulteraciones en el cuadro y motor.

👉Resistencia

Agentes de la Motorizada de Caminos, apresaron a una mujer de 36 años por presentar pedido de detención por supuestas amenazas de incendio desde fecha 09/11/2022.

👉Villa Ángela

Sus pares de Villa Ángela, intervinieron un camión que transportaba 25.000 kg. de Grasa Bobina sin la habilitación de Senasa correspondiente.

👉Charata

Operadores de la ciudad de Charata, demoraron el paso de 3 camiones que transportaban cada uno 35.000 kg. de maíz a granel para determinar real procedencia de las cargas.

En ambos casos, dieron injerencia a los organismos competentes.

