SOY CHACO TRABAJO: COMENZO EL CURSO DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Este lunes, comenzaron las clases del curso de Reparación de Equipos Informáticos, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, en la ciudad de Resistencia.

La capacitación se desarrolla en el marco del programa «Soy Chaco Trabajo», impulsado por la Fundación Soy Chaco con el objetivo de brindar herramientas de formación laboral y fortalecer las oportunidades de inserción en el mundo del trabajo.

La apertura de la primera clase contó con la presencia de la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, quien acompañó el inicio de la capacitación junto a los profesores responsables del curso.

Capacitación «Soy Chaco Trabajo».

Durante la jornada, Martina destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje vinculados al empleo. «Desde la Fundación Soy Chaco trabajamos para que más personas puedan acceder a herramientas concretas de formación que les permitan desarrollarse laboralmente y construir nuevas oportunidades», expresó.

Asimismo, remarcó el valor de la capacitación en oficios vinculados a la tecnología. «La reparación de equipos informáticos es una habilidad cada vez más demandada. Apostamos a que cada alumno pueda adquirir conocimientos útiles que le permitan emprender, trabajar de manera independiente o incorporarse al mundo laboral», señaló.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

El curso tiene como objetivo que los participantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos sobre los componentes de una computadora, la detección de fallas, el mantenimiento preventivo y las principales funciones de los equipos informáticos.

A través de esta iniciativa, el programa «Soy Chaco Trabajo» continúa promoviendo instancias de formación que fortalecen las capacidades laborales y generan nuevas oportunidades de crecimiento para los chaqueños.