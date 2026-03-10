GRAN CELEBRACIÓN POR EL DIA DE LA MUJER EN MIRAFLORES
En la noche del sábado se llevó a cabo en la Plaza Central de Miraflores el emotivo acto en conmemoración del Día de la Mujer, donde vecinos y familias acompañaron este importante homenaje con un gran marco de público.
La jornada contó con palabras de bienvenida del Intendente Municipal Rafael Frias , presentaciones de academias de danza, mensajes alusivos a la fecha por parte de destacadas representantes de nuestra comunidad y momentos culturales que llenaron de emoción la noche.
Además, durante el evento se realizaron varios sorteos y el gran cierre musical que hizo disfrutar a todos los presentes.
Queremos reconocer y celebrar la fuerza, la valentía y la determinación de todas las mujeres que luchan por un mundo más justo y equitativo, y como estado municipal debemos garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, promover la participación política y económica de las mujeres, por ello llevamos a cabo este agasajo en su día.
«Desde la Municipalidad de Miraflores agradecemos a cada persona que se acercó a compartir este hermoso encuentro, reafirmando el reconocimiento y el valor de todas las mujeres de nuestra comunidad.