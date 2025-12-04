Sorteo Mundial 2026: uno por uno, qué grupos le tocaron a la Selección Argentina desde 1978

También compartió con Francia, cuando todavía no sumaba títulos; y Holanda (hoy

Como una curiosidad, Argentina compartió grupo con Nigeria en cinco de las seis participaciones del seleccionado africano en mundiales. El conjunto que viste de verde no estuvo en Qatar 2022, donde coronó el conjunto de Lionel Scaloni, y tampoco lo hará en 2026, ya que quedó eliminado.

Qué grupos le tocaron a la Selección Argentina en los últimos mundiales

Qatar 2022 – Más simple de lo que parecía

La Selección de Scaloni llegaba a esta cita como un serio candidato, y el sorteo arrojaba al aparente débil Arabia Saudita, el México del Tata Martino que metía miedo y al Polonia de Robert Lewandowski. Contra todo pronóstico, el equipo argentino arrancó perdiendo nada menos que contra el equipo asiático, que logró una victoria histórica y sacudió a Messi y compañía.

Sin margen de error, la «Scaloneta» redujo a equipitos a los dos rivales siguientes y hasta terminó ganando el grupo. El resto de la historia ya es más que conocida.

Foto: @fifaworldcup_es

Corea y Japón 2002 – «El grupo de la muerte»

La Argentina del «Loco» Bielsa llegó a la cita tras desfilar en las Eliminatorias, pero ya desde el sorteo, la suerte pareció serle esquiva. El casi habitual Nigeria, el campeón del mundo Inglaterra y el mejor Suecia en muchos años. El resultado, fatídico: eliminados en primera ronda.

La Selección arrancó con un ajustado triunfo ante Nigeria, con gol de Batistuta y muchas dudas; cayó ante Inglaterra por el tanto de penal de David Beckham; y cuando necesitaba un triunfo en el último encuentro, igualó 1-1 ante Suecia para la temprana despedida del Mundial.

Francia 1998 – De los más accesibles

El recambio tras la era Maradona llegó de la mano de Daniel Passarella, y el equipo – tras buenas Eliminatorias y un triunfazo de visitante ante Brasil en un amistoso previo al Mundial – generaba expectativas. Al menos en el grupo, cumplió: puntaje ideal para ir a octavos de final.

El grupo se podía considerar accesible en la previa y así fue: Japón para el debut (fue 1-0 con gol de Batistuta), el debutante Jamaica (goleada 5-0), y Croacia para cerrar ya clasificado (triunfo 1-0 jugando con suplentes). El equipo de Davor Suker terminó siendo revelación del certamen y acabó en el tercer puesto.

Brasil 2014 – otro grupo sencillo

El conjunto de Sabella también llegó desfilando de la mano de un gran Lionel Messi, y el sorteo le fue favorable, más allá de que de entrada, Bosnia parecía más de lo que terminó siendo.

El equipo que terminó siendo subcampeón debutó ante Bosnia, con una victoria ajustada aunque sin sufrir sobresaltos; siguió con el dramático triunfo ante el flojo Irán sobre la hora; y cerró contra el habitual Nigeria, ganándole a pesar de descansaron algunos futbolistas.

Para el recuerdo, el polémico gesto de Juan Carlos Crespi para destacar lo favorable del sorteo

Sudáfrica 2010 – Diego tuvo la suerte a su favor

Otro Mundial con un sorteo a favor. El equipo de Diego Maradona llegó con muchas dudas a Sudáfrica, pero el bolillero trajo alivio: debut con Nigeria (sí, siempre Nigeria); después con Corea del Sur para cerrar con Grecia, el quizás más complicado aunque no tanto.

No tuvo mayores problemas el equipo del «Diez» para pasar a octavos de final. Se presentó con un triunfo por la mínima ante Nigeria por culpa del arquero rival, que se atajó absolutamente todo; siguió con goleada ante Corea y terminó logrando el puntaje ideal, con suplentes, ganándole a Grecia por 2-0.

Rusia 2018 – grupo complicado para una Argentina floja

Quizás la peor gestión de los últimos años de la Selección fue la de Jorge Sampaoli, con un equipo que clasificó de forma dramática en la última jornada y que vivió una crisis en pleno Mundial. El contexto no ayudó y tampoco el sorteo: el debutante Islandia, que venía de una gran Eurocopa; la mejor Croacia de la historia, que terminó subcampeona; y sí, Nigeria.

Fue agónica la clasificación en la última fecha, con el gol de Marcos Rojo, tras el empate ante Islandia, con una actuación apática del equipo nacional; y la posterior goleada 0-3 de Croacia, que hasta motivó «minutos de silencio» de medios deportivos argentinos.

Diego Maradona participó del sorteo del Mundial de Rusia 2018.

Alemania 2006 – una potencia y un cuco que no fue

A José Pekerman le tocó una suerte que tranquilamente podría repetirse en Qatar 2022: compartir zona con una potencia como fue la por entonces Holanda (hoy Países Bajos). Además, Serbia, en la previa, se presentaba como un cuco y el debut era contra la Costa de Marfil de Didier Drogba.

Lo que parecía complicado el conjunto de José lo resolvió sin sobresaltos para terminar primero e invicto, tras vencer 2-1 a los africanos, golear 6-0 al supuesto «cuco» e igualar sin goles ante Holanda, presentando «suplentes» (ese día la delantera estuvo compuesta por Messi y Tevez).

Estados Unidos 1994 – accesible hasta que «le cortaron las piernas» a Diego

Dos debutantes y no no tan inofensiva Bulgaria no podían ser mucho para el equipo de Basile, que si bien llegó por repechaje al Mundial, venía de ser bicampeón de América y había recuperado a Diego Maradona.

Grecia no fue rival para Argentina en la primera fecha. A priori asustaba la aparición de Nigeria, tras el batacazo de Camerún en 1990, pero se resolvió con los recordados goles de Caniggia; y el cierre fue con derrota ante Bulgaria, tras la salida de Diego por el dopping.

Italia 1990 – grupo complicado

El entonces campeón defensor la pasó mal en un grupo complicado pero no tanto. Arrancó con el pie izquierdo con la sorprendente Camerún; se recuperó en la segunda fecha ante Unión Soviética con una victoria, y aseguró pasar como tercero (penúltimo Mundial con 24 equipos) con el empate 1-1 ante Rumania.

México 1986 – grupo difícil para Diego y Bilardo

La Selección Argentina de Carlos Bilardo llegó con muchísimas dudas a la máxima cita futbolística, y encima le tocaba un grupo no tan favorable, con el entonces campeón defensor para la segunda fecha.

La dudas quedaron a un lado con la gran victoria ante Corea del Sur; fue empate 1-1 ante Italia, con el primer gol de Diego en esa Copa; y contundente victoria ante Bulgaria para cerrar el grupo primeros e invictos.

España 1982 – sorteo favorable

La Argentina de Menotti llegaba como uno de los favoritos: campeón defensor, un plantel repleto de figuras y del debut de Diego Maradona en la máxima cita futbolística. Y el sorteo acompañó.

Bélgica fue un dolor de cabeza para el debut (derrota argentina), pero Hungría y El Salvador no fueron rivales para el conjunto del «Flaco».

Argentina 1978 – zona durísima para el anfitrión

Argentina recibió la Copa del Mundo en 1978, y a pesar de ser el dueño de casa, tuvo que lidiar con un grupo por demás complicado: Italia, Francia y Hungría; un campeón y dos por entonces selecciones de primer nivel.

El conjunto de Menotti arrancó con victoria ante Hungría, repitió ante Francia pero cayó ante Italia en el cierre del grupo, para terminar segundo.