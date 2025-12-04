RESISTENCIA VILLA PROSPERIDAD: SECUESTRARON DROGA Y PRENDAS EN UN ALLANAMIENTO

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por “Supuesto Robo a Mano Armada con Privación Ilegítima de la Libertad”.

En el marco de una investigación por un presunto robo a mano armada con privación ilegítima de la libertad, ocurrido el 3 de diciembre, personal de la División Delitos Contra la Propiedad llevó adelante un allanamiento en un domicilio de Villa Prosperidad. Según la denuncia, un ciudadano fue interceptado por personas desconocidas, quienes lo obligaron a subir a su propio vehículo, lo agredieron físicamente y utilizaron armas de fuego para intimidarlo. Posteriormente, los delincuentes habrían realizado una transferencia de dinero a una cuenta virtual a nombre de una mujer.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el domicilio que frecuentaba diariamente la mujer vinculada a la cuenta, por lo que se solicitaron la orden de allanamiento para hoy a la siesta, a eso de las 15.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el Pasaje León Zorrilla y en el lugar se encontraba una ciudadana de 22 años, hermana de la mujer investigada. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una remera considerada de interés para la causa, y además realizaron el secuestro impostergable de 17 dosis de cocaína y 2 dosis de marihuana.

Por este motivo se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas, que dispuso que la moradora sea notificada de la causa en libertad. También intervino la División Microtráfico, mientras continúa la investigación para dar con la ubicación de los presuntos autores.

Relacionado