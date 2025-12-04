CHACO PRESENTÓ SU PLAN HÍDRICO PARA OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, presentó el plan de manejo hídrico predial para la Provincia del Chaco cuyo objetivo es optimizar el uso del agua para el sector productivo agropecuario. Fue en Mendoza, en el marco de reuniones paralelas del V Congreso Internacional “Agua para el Futuro”.

En el evento, organizado por el Departamento General de Irrigación junto al Gobierno de Mendoza bajo el lema “Hacia un nuevo acuerdo por el Agua”, y ante especialistas locales, nacionales e internacionales, autoridades y empresarios, Pilar explicó los avances del plan de gobierno denominado Manejo Hídrico Predial para optimizar la gestión de recursos hídricos y prevenir, principalmente, la escasez de agua y el manejo de los excesos en nuestra región, que tiene como uno de los principales protagonistas al Ministerio de la Producción del Chaco.

GESTIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DEL RECURSO AGUA

El funcionario, acompañado por Silvina Lösch coordinadora de la Comisión de Calidad de COHIFE, destacó que el objetivo del Gobierno chaqueño es «transformar el agua en futuro con desarrollo, para lo cual se debe consolidar un pacto que asegure responsabilidades, porque el manejo ordenado de los recursos hídricos muestra la madurez de un pueblo y una sociedad” indicó.

Ante un auditorio calificado, Pilar agregó en su exposición que “una gestión integral e integrada del agua resulta en patrimonio de un pueblo, con un manejo racional del recurso en un contexto de incertidumbres climáticas”, expuso Pilar en el Congreso internacional.

El titular de la APA, además fue invitado por los organizadores y autoridades del Consejo Hídrico Federal, COHIFE, a presentar su último libro “Más herramientas para la gestión y toma de decisiones”, cuya moderación estuvo a cargo del Presidente de ese organismo, Ing. Edgar Castelló y el Vicepresidente, Tec. Gustavo Villegas.

Pilar agradeció la invitación al V Congreso Internacional “Agua para el Futuro”, donde resaltó la importancia de compartir experiencias sobre las políticas hídricas del Gobierno del Chaco y la “necesidad de avanzar hacia un nuevo acuerdo por el agua que contemple tanto aspectos técnicos como culturales y éticos”, concluyó.

