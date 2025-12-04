CONFERENCIA DE PRENSA POR LA 2.ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA TRADICIÓN NORTEÑA

El intendente Pío Sander anunció en conferencia de prensa la realización de la segunda edición del «Festival de la Tradición Norteña», que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en el tradicional predio Juana Azurduy. Destacó la importancia de estas fiestas culturales e invito a participar a toda la comunidad. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero; payadores Tati Castro, Nelson Luna y representantes de agrupaciones gauchas.