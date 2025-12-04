Jue. Dic 4th, 2025

CONFERENCIA DE PRENSA POR LA 2.ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA TRADICIÓN NORTEÑA

📌El intendente Pío Sander anunció en conferencia de prensa la realización de la segunda edición del «Festival de la Tradición Norteña», que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en el tradicional predio Juana Azurduy. Destacó la importancia de estas fiestas culturales e invito a participar a toda la comunidad. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero; payadores Tati Castro, Nelson Luna y representantes de agrupaciones gauchas.
Desde temprano, las agrupaciones gauchas realizarán su tradicional caravana 📿🐎, partiendo desde la Rotonda de la Virgen y avanzando por el acceso principal de la ciudad hasta llegar al predio Juana Azurduy.
Durante la jornada se desarrollarán destrezas gauchas, jineteada, y en el escenario mayor actuarán escuelas de danzas, payadores y reconocidos artistas como Los Primos, Alma Chaqueña y Pitin Zalazar. 🎤🔥
Esta segunda edición del festival promete mantener vivas las tradiciones y la cultura norteña, fortaleciendo la identidad que une a toda la comunidad.

