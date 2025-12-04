CONFERENCIA DE PRENSA POR LA 2.ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA TRADICIÓN NORTEÑA
El intendente Pío Sander anunció en conferencia de prensa la realización de la segunda edición del «Festival de la Tradición Norteña», que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en el tradicional predio Juana Azurduy. Destacó la importancia de estas fiestas culturales e invito a participar a toda la comunidad. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero; payadores Tati Castro, Nelson Luna y representantes de agrupaciones gauchas.
Desde temprano, las agrupaciones gauchas realizarán su tradicional caravana , partiendo desde la Rotonda de la Virgen y avanzando por el acceso principal de la ciudad hasta llegar al predio Juana Azurduy.
Durante la jornada se desarrollarán destrezas gauchas, jineteada, y en el escenario mayor actuarán escuelas de danzas, payadores y reconocidos artistas como Los Primos, Alma Chaqueña y Pitin Zalazar.
Esta segunda edición del festival promete mantener vivas las tradiciones y la cultura norteña, fortaleciendo la identidad que une a toda la comunidad.