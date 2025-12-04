BS. AS: CHACO Y UNICEF AVANZAN EN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

“Estos espacios de diálogo nos permiten mostrar el trabajo serio, responsable y permanente que realizamos en la provincia, siempre con respeto a derechos fundamentales como el acceso al agua segura”, afirmó la ministra Galarza. “Nuestro objetivo es seguir por esta senda, construyendo un Chaco con oportunidades reales para todos”.

Con el objetivo de avanzar en políticas públicas de impacto social para zonas vulnerables de la provincia, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, mantuvo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro de trabajo con autoridades de Unicef Argentina. La reunión permitió fortalecer convenios vigentes y analizar nuevas líneas de cooperación para programas sociales e infraestructura básica.

Durante la jornada, la ministra dialogó con el director regional para América Latina y el Caribe de Unicef, Roberto Benes, responsable de la representación en 35 países. Benes arribó al país para evaluar y proyectar acciones en el marco de iniciativas financiadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

En el encuentro, Galarza presentó los avances de la primera etapa del Proyecto Agua, desarrollado mediante convenio entre el Gobierno del Chaco y el organismo internacional. También expuso el informe de ejecución de la segunda fase, destinada a garantizar la distribución de tanques cisterna y equipamiento complementario para asegurar agua segura en comunidades rurales, aborígenes y criollas de El Impenetrable y otros parajes alejados de los cascos urbanos.

Este programa tiene como finalidad garantizar la provisión domiciliaria de agua potable en zonas históricamente postergadas, involucrando a diversos actores institucionales para lograr su plena implementación, ya sea mediante la instalación de tanques o el suministro de agua.

Además, Galarza informó que se realizó ante Unicef la rendición de cuentas correspondiente, una evaluación del impacto alcanzado en zonas rurales y la presentación formal de una solicitud de continuidad y ampliación de financiamiento para los años 2026 y 2027, poniendo en valor los resultados de la iniciativa ejecutada en conjunto.

