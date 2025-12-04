ZAPARINQUI AVANZA CON LA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA
El intendente Pío Sander visitó la delegación de Zaparinqui, donde, junto a la delegada municipal Mariana López, recorrió el taller en el que un equipo de talleristas trabaja en la elaboración de adornos navideños destinados a embellecer esta pintoresca localidad.
En el lugar, la tallerista Norma Cáceres comentó que ya se encuentran en los últimos detalles de confección para luego proceder a la colocación de la arcada, el árbol y sus respectivos ornamentos en los espacios destinados.
La delegada municipal señaló que este 8 de diciembre, como muestra de fe y devoción religiosa, se realizará el encendido oficial de las luces navideñas, dando inicio a las celebraciones de fin de año. “Con majestuosidad y colorido recibiremos estas fiestas”, expresó .Agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local a cargo de Kloster Jéssica, siempre atenta a las necesidades en la localidad .