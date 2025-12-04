ZAPARINQUI AVANZA CON LA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA

La delegada municipal señaló que este 8 de diciembre, como muestra de fe y devoción religiosa, se realizará el encendido oficial de las luces navideñas, dando inicio a las celebraciones de fin de año. “Con majestuosidad y colorido recibiremos estas fiestas”, expresó .Agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local a cargo de, siempre atenta a las necesidades en la localidad .