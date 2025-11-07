SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A NELSON GUSAK DE 26 AÑOS
La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Quinta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de NELSON DAVID GUSAK, de 26 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello ondulado hasta a altura del hombro color negro, usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía una remera, de color verde, con rayas blancas; un pantalón de jean color azul y un par de ojotas. Se le ha visto por última vez en Asentamiento Zampa en fecha 20/09/2025.
Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Quinta Metropolitana al 3624222233 o al servicio de emergencias 911.-