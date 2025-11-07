RESISTENCIA: DAN CON UN AUTO CON PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El vehículo fue detectado durante recorridas preventivas en el microcentro de la ciudad.

En horas de la madrugada, agentes de la Comisaría Primera de Resistencia que realizaban patrullajes preventivos observaron un automóvil Chevrolet Joy gris estacionado en calle Pellegrini y Ayacucho, con su conductor en el interior.

Al realizar la verificación de dominio en la base de datos SIFCOP, el sistema arrojó un pedido de secuestro activo desde diciembre de 2022, en una causa radicada por la División Sustracción Vehicular.

Ante ello, se procedió al formal secuestro del rodado y a la notificación de las actuaciones al conductor de 29 años, quien continuó en libertad por disposición del Equipo Fiscal N° 3. Se dispuso además la consulta posterior sobre el estado judicial del pedido de secuestro.

