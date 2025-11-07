CAMINERA, DETECTÓ UN AUTO ADULTERADO, RECUPERÓ DOS MOTOCICETAS,UNA BUSCADA POR LA JUSTICIA DEL AÑO 2019

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉Planta Verificadora – Villa Ángela

Hoy, se hizo presente en la Planta Verificadora N° 6 de la ciudad de Villa Ángela un hombre de 42 años para la correspondiente verificación policial de su automóvil.

Se trató de un rodado marca Fiat modelo Spazio, cual, al ser verificado por el perito verificador, determinó que presentaba adulteraciones en el chasis y anomalías en su motor.

👉 J.J Castelli-Puerto Lavalle

Por la tarde, efectivos viales demoraron el paso de una motocicleta marca Honda modelo Wave de 10 cc, al momento del controlar al sistema del Padrón unificado de motos descubrieron que presentaba pedido de secuestro a solicitud de la comisaría 3°Barranqueras.

👉Avenida Nicolás Rojas Acosta 520

Minutos después, demoran el paso de una Honda Biz de 105 cilindradas, color negra para el control de documentaciones. Al momento de consultar en el sistema Sifcop arrojó que presentaba Pedido de secuestro a solicitud de la Policía de la Provincia de Corrientes en causa supuesto Hurto del año 2019.

🚨Además, en el mismo lugar dos personas fueron detenidas tras consultar su Dni en el sistema Sigebi.

