JAVIER MILEI ESTÁ EN NUEVA YORK PARA AGRADECER SU TRIUNFO ELECTORAL ANTE LA TUMBA DE REBE LUBAVITCH
Tras su paso por Nueva York Javier Milei y su comitiva viajarán a Bolivia para participar mañana de la asunción a la presidencia de Bolivia de Rodrigo Paz.
En Mar -a- Lago, el complejo propiedad del presidente estadounidense Donald Trump, Milei habló en la gala de donantes de la CPAC y fue ovacionado por los anfitriones republicanos. Una vez más imitó a su mecenas y bailó al ritmo de YMCA tal como lo hace el mandatario republicano en sus actos partidarios.
A las 12 en punto de nuestro país, Milei ingresará a la sede del Council Of America para ratificar su programa de ajuste ante trece representantes de multinacionales con presencia en la Argentina.
Del encuentro participarán representantes de compañías como Continental Grain Company; Newmont Corporation; McEwwn Copper Inc; Morgan Stanley; Salesforce; The AES Corporation; Pepsico; Pfizer; Merck; Sharpe and Dohme; FedEx y Cisco Systems.
Luego visitará «El Ohel», el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson en Manhattan para expresar su gratitud por su victoria en las Legislativas. Será la segunda vez desde que asumió al frente de la Casa Rosada que Milei visita la tumba del reconocido líder espiritual. La figura de Schneerson, conocido también como «el rebe de Lubavitch», es central en la tradición religiosa y en la vida de la comunidad judía.
Reconocido como el séptimo líder de la dinastía Jabad Lubavitch, su legado radica en haber revitalizado un movimiento espiritual que estuvo cerca de la desaparición tras el Holocausto.
A partir de ese momento, El Rebe logró expandir la influencia de Jabad Lubavitch hasta convertirla en uno de los pilares del judaísmo religioso contemporáneo. Schneerson es calificado por distintos sectores y estudiosos como “la más grandiosa personalidad judía”, en alusión al impacto y la proyección internacional que obtuvo el grupo bajo su liderazgo.
Tras su visita a El Ohel Milei tiene previsto viajar a La Paz para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia, cuya toma de posesión se celebrará este sábado.