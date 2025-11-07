LE SUSPENDIERON LA LICENCIA A LA JOVEN QUE FUE GOLPEADA POR UN JUBILADO TRAS ESTACIONAR EN SU GARAJE

Agustina Robledo, la joven que denunció a un jubilado por golpearla tras dejar el auto mal estacionado en el ingreso de su garaje, fue delatada por terceros que dieron detalles sobre su conducta al volante. Como resultado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le suspendió la licencia de conducir debido a una “conducta temeraria”.

Además, gracias a la difusión de la agresión en los medios, los funcionarios de la ANSV descubrieron que el auto de Robledo no tiene patente trasera, lo que implica “otra infracción grave”.

De acuerdo con lo señalado en el parte al que TN tuvo acceso, “en las redes, la conductora (por Robledo) se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora y filmándose al mismo tiempo, como si fuera un logro».

Si bien el organismo aclaró que esta sanción “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió” este jueves, sí remarcó que la medida se tomó por las “imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.

Las autoridades comprobaron que la joven de 23 años se graba constantemente mientras está conduciendo el auto. (Video: Instagram @aguus_robledo)

Con la alta exposición que tuvo Agustina por el altercado con el dueño de la casa donde estacionó, varias personas entraron a sus redes sociales y descubrieron que suele compartir contenido que hace dentro de su auto. En muchas de las imágenes, se observa que su vehículo está en movimiento cuando ella mira a la cámara del celular.

En consecuencia, la ANSV recibió “varias denuncias ciudadanas sobre su conducta vial” y el organismo “la identificó y pidió la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo a terceros“.

En el comunicado, se indica que la chica será notificada por la jurisdicción donde se emitió su licencia y deberá ser evaluada luego “para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”.

Cómo ocurrió el altercado en Villa del Parque

Un jubilado le pegó una trompada en la cara a la joven de 23 años tras acusarla de haber dejado el auto mal estacionado en el ingreso de su garaje. En diálogo con El Trece, la víctima contó los detalles del episodio ocurrido durante la tarde de este miércoles en el barrio porteño de Villa del Parque.

“Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar. Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante”, reveló Agustina.

Según su relato, el agresor, que también es su vecino, dijo que “no podía salir”. Como la secuencia se tornó violenta, la chica lo amenazó con llamar a la policía: “Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio”, indicó.

La joven había filmado toda la secuencia con su celular y en el video se observa el momento exacto en el que el hombre la golpea. Agustina contó que después de la agresión la pareja del agresor le pidió que «no haga quilombo porque no estaba pasando nada“.

Ella, de todos modos, llamó a la policía, pero los agentes le dijeron que “no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor”. Horas después, el fiscal dio la orden de que se lo llevaran en un patrullero. “Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia”, relató.