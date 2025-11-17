SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A MARIA DE 32 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Quinta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MARIA DANIELA MAIDANA, de 32 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello lacio castaño, ojos color marrones, usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: usaba una calza negra, una remera roja, y una campera azul. Se le ha visto por última vez en Barrio Juan Bautista Alberdi en fecha 16/11/2025.



Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Quinta Metropolitana al 3624222233 o al servicio de emergencias 911.-

