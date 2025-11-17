SE SORTEARON NUEVAS VIVIENDAS EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA: TRANSPARENCIA Y EL SUEÑO CUMPLIDO DE LA CASA PROPIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El pasado viernes por la tarde, se realizó el esperado sorteo público de viviendas en la localidad de Presidencia de la Plaza, un nuevo avance dentro del Plan Provincial de Viviendas que continúa generando más oportunidades para las familias chaqueñas.

El sorteo tuvo lugar en el salón de Electrificación Rural y se desarrolló bajo un proceso totalmente transparente y participativo. Más de 100 personas se inscribieron, cumpliendo con el requisito de contar con ingresos superiores a 950 mil pesos, garantizando así un sistema justo y equitativo para todos los postulantes.

Las familias beneficiadas recibirán en los próximos días las llaves de sus nuevas casas, un hecho que representa un nuevo comienzo y un paso significativo hacia la construcción de un mejor futuro. La entrega de viviendas simboliza esperanza y reafirma el compromiso del Gobierno provincial con su comunidad.

El evento estuvo encabezado por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, acompañado por el vocal Daniel Monti. Durante su mensaje, Berecoechea destacó: “Este es el sistema más transparente y justo de adjudicación”, ratificando el compromiso del organismo con la equidad en el acceso a la vivienda. Además, anticipó la próxima finalización de otras 20 unidades habitacionales en la localidad, obras que se prevé concluir durante el primer cuatrimestre del próximo año.

La modalidad del sorteo contempló distintos segmentos según la composición familiar y los años en los padrones del IPDUV, asegurando igualdad de oportunidades y priorizando la necesidad de cada grupo.

Con este sorteo, el IPDUV continúa avanzando con un fuerte sentido de cercanía y responsabilidad, trabajando para mejorar la calidad de vida de más chaqueños a través del acceso a un hogar digno y propio.

