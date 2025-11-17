SAMEEP REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED CLOACAL EN LA LEONESA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sameep llevó adelante trabajos de mantenimiento en la red cloacal de La Leonesa, interviniendo cámaras de inspección y pozos de bombeo en respuesta a pedidos de vecinos, con el objetivo de sanear las cuencas cloacales y mejorar su funcionamiento.

“Gracias a estas intervenciones garantizamos el correcto funcionamiento del sistema y contribuimos a mantener un ambiente sano”, señaló el vocal de Sameep, CPN Rubén Custiniano.

El funcionario insistió en la importancia del uso responsable de la red cloacal y pidió a la comunidad evitar arrojar objetos que puedan generar obstrucciones. “El cuidado de la red prolonga la vida útil de toda la infraestructura”, afirmó.

Las tareas fueron ejecutadas por agentes de la empresa estatal pertenecientes a la Gerencia de Servicios y a la Coordinación de Zona I.

Jonathan Roa, coordinador de Zona I, explicó que estas acciones se enmarcan en el plan de saneamiento integral que Sameep desarrolla en toda la provincia. “Estamos atendiendo las demandas de manera más eficiente y fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas cloacales”, finalizó.

